Afeganistão. Como decorre o processo de repatriamento no aeroporto de Cabul?

O Reino Unido foi criticado pela resposta lenta nos repatriamentos do Afeganistão. No aeroporto de Cabul, a Sky News acompanhou a missão dos soldados britânicos que têm de escolher quem pode sair do país e quem tem de ficar para trás.

Entre a população que espera para poder sair do Afeganistão, são muitos os exibem o passaporte britânico. No entanto, não podem avançar e têm de permanecer onde estão. Além de cidadãos britânicos, há também europeus a aguardar a sua vez para entrar num avião.

Demoraram dias a chegar até aos portões e relatam as dificuldades que têm enfrentados, desde violência até à utilização de gás lacrimogéneo. Entre a multidão estão também muitas crianças, que já estão cansadas, transtornadas e desesperadas.

Os militares britânicos estão a tentar lidar com os muitos cidadãos do Reino Unido e que têm autorização para entrar na Grã-Bretanha, mas aceitam também centenas de pessoas que deviam estar na base dos Estados Unidos. A logística de os movimentar de uma base para outra é extremamente complicada.