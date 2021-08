NATO define prioridade no Afeganistão: "Retirar as pessoas e continuar as operações no aeroporto de Cabul"

O secretário-geral da NATO afiram que, para já, o principal objetivo é retirar em segurança os cidadãos que querem sair do Afeganistão. Jen Soltenberg considera que a situação no país está imprevisível e difícil.

“O que está a acontecer no Afeganistão é uma tragédia para o povo afegão. A situação continua difícil e imprevisível. A principal prioridade da NATO, neste momento, é retirar as pessoas e continuar as operações no aeroporto de Cabul”, afirmou.