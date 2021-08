Zaki Anwari, o jovem futebolista afegão que caiu para a morte

As autoridades afegãs confirmaram na quinta-feira a morte de Zaki Anwari, um jovem futebolista afegão, que caiu de um avião militar norte-americano ao qual se tinha agarrado durante a descolagem do aeroporto de Cabul.

Zaki Anwari, de 19 anos, representava a seleção juvenil do Afeganistão. No Facebook, a Direção-Geral de Educação Física e Desporto do Afeganistão lamentou o sucedido: “Que descanse em paz”, cita a BBC.

O desespero de quem quer fugir dos talibãs

Desde a conquista do poder pelos talibãs no domingo, milhares de afegãos rumaram ao aeroporto da capital numa tentativa de fuga, numa altura em que os países ocidentais se apressam a retirar os seus cidadãos do Afeganistão.

Na segunda-feira, vídeos divulgados nas redes sociais mostravam milhares de pessoas a correrem ao lado de um avião da Força Aérea norte-americana durante a descolagem. Nas imagens, é possível observar um grupo de pessoas agarrado ao exterior do avião. Noutro vídeo, já depois do aparelho ter levantado voo, vê-se o que parecem ser dois corpos a cair da aeronave.

Na quarta-feira, a Força Aérea dos EUA revelou que militares norte-americanos descobriram restos humanos no trem de aterragem de um avião depois de este ter aterrado no Qatar.

Pelo menos 12 pessoas morreram nos últimos dias no aeroporto de Cabul

Entre rajadas de metralhadora e violentas debandadas, já morreram pelo menos 12 pessoas no Afeganistão. No centro da capital paira o medo, a incerteza e uma calma aparente. Bancos e edifícios públicos permanecem encerrados, mas o comércio que reabriu já sente os efeitos dos novos tempos. Nas ruas há cada vez mais militantes armados, e as mulheres que arriscam sair percebem que não foi apenas o regime que mudou.

O fim da democracia e a vitória do fundamentalismo já calou a música nas rádios e os filmes na televisão. Vinte anos depois o país volta a cair nas mãos de um dos mais temidos grupos radicais do mundo.

