Afeganistão. Diplomacia europeia diz que é impossível retirar todos os estrangeiros até ao fim do mês

O chefe da diplomacia europeia acredita que é impossível retirar todos os estrangeiros que estão no Afeganistão até ao final deste mês.



Em declarações à agência France-Presse, Josep Borrell disse que o problema são as medidas de segurança impostas pelos norte-americanos no acesso ao aeroporto.

A delegação da União Europeia em Cabul tem cerca de 400 funcionários afegãos e respetivas famílias, a quem foi prometida ajuda para saírem do país, mas até agora apenas 150 pessoas regressaram à Europa.

Os Estados Unidos controlam o aeroporto de Cabul, mas quando as tropas saírem, o chefe da diplomacia europeia alertou que a Europa não tem capacidade militar para ocupar e garantir o controlo do aeroporto, que será controlado pelos talibã.