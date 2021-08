Centenas de afegãos manifestam-se em Paris pela criação de corredor humanitário

Centenas de afegãos manifestaram-se este domingo em Paris para reivindicar ações políticas que agilizem as evacuações do Afeganistão e a criação de um corredor humanitário, numa altura em que existe no país asiático a ameaça de perseguições pelo regime talibã.

Conforme noticia a agência Efe, os manifestantes, maioritariamente homens e jovens, concentraram-se na Praça da República com cartazes e bandeiras do Afeganistão, com as cores que foram substituídas pela bandeira dos talibãs.

"Salvem já as nossas famílias", "evacuação já!", "corredor humanitário já" e "dirigentes europeus, atuem agora" eram algumas das mensagens que se podiam ler nos cartazes.

Os organizadores deste protesto manifestaram num comunicado que querem reunir-se com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Diran, para apresentar as suas reivindicações.

Uma delas é o acolhimento dos familiares dos migrantes afegãos que já vivem em França, "independentemente de qual seja o seu estatuto, para proteger as suas vidas".

O Governo francês tem já em marcha um dispositivo militar, com aviões que estão desde segunda-feira a realizar voos entre Cabul (capital do Afeganistão), uma base dos Emirados Árabes Unidos e Paris para retirar do Afeganistão os cidadãos franceses, afegãos que trabalharam para os seus serviços, soldados e outros membros da sociedade civil.

No sábado aterrou no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, o quinto voo proveniente do Afeganistão, que levou à capital francesa mais de 600 pessoas, na sua maioria de nacionalidade afegã.

França pediu aos Estados Unidos que permita e facilite a retirada dos cidadãos dos países aliados e de todos os afegãos cujas vidas corram perigo em Cabul, prolongando a operação no aeroporto, com maior coordenação.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.