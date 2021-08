Reino Unido vai acelerar esforços para retirar britânicos e afegãos de Cabul

O Reino Unido vai acelerar os esforços para retirar britânicos e afegãos de Cabul. Nas últimas 24 horas, mais de 1.700 pessoas já foram retiradas pela Força Aérea.

O ministro da Defesa britânico, James Heappey, diz que a comunidade internacional deve esperar alguns meses antes de reconhecer os talibãs.

Talibãs "serão julgados pelas suas ações, não pelas suas palavras"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, declarou na quarta-feira que os talibãs "serão julgados pelas suas ações, não pelas suas palavras", durante uma sessão especial do parlamento britânico dedicada à situação no Afeganistão.

"Julgaremos este regime pelas escolhas que fizer e pelas suas ações e não pelas suas palavras. (Julgaremos) pelo seu comportamento face ao terrorismo, aos crimes e aos estupefacientes, bem como pelo acesso humanitário e o direito das mulheres a receberem educação", declarou o líder conservador aos deputados.

Boris Johnson disse que o Reino Unido fará todo o possível para ajudar os afegãos que apoiaram as forças do seu país e evitar uma crise humanitária no Afeganistão.

Tony Blair qualifica como "imbecil" a decisão de retirada dos EUA

O ex-primeiro-ministro trabalhista britânico Tony Blair qualificou como "imbecil" a retirada norte-americana do Afeganistão e defendeu que o Reino Unido tem a "obrigação moral" de permanecer no país até terminar o resgate dos que querem fugir.

Num comentário que publicou no seu 'site', citado este domingo pelas agências EFE e Associated Press, Blair disse que a retirada do Afeganistão é "trágica, perigosa e desnecessária", e deve estar a ser aplaudida por "todos os grupos jihadistas em todo o mundo".

Blair acusou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de tomar a decisão de retirar do Afeganistão com base num "slogan político imbecil sobre o fim 'das guerras eternas'".

Tony Blair, 68 anos, primeiro-ministro entre 1997 e 2007, foi responsável pelo envio de tropas britânicas para o Afeganistão quando os Estados Unidos invadiram o país na sequência dos ataques do 11 de setembro de 2001.

Blair defendeu que a saída das forças estrangeiras não é do interesse do Ocidente ou do Afeganistão e lamentou o potencial revés ao que foi alcançado durante os 20 anos de ocupação aliada.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.