Talibãs reforçam controlo de circulação na capital do Afeganistão

Só nas últimas horas morreram, pelo menos, sete pessoas no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Algumas foram esmagadas contra os muros do complexo.

As condições de segurança no local são cada vez mais precárias e os Estados Unidos temem eventuais ataques de milícias ligadas ao Daesh e rivais dos talibã.

Os EUA são pouco claros, mas pedem aos norte-americanos que evitem deslocar-se ao aeroporto.contra os muros do complexo.