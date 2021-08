Turquia constrói muro de 65 quilómetros para impedir entrada de afegãos

A Turquia continua a reforçar as fronteiras com o Irão para impedir um possível fluxo de afegãos que fogem dos talibã.



Numa zona fronteiriça está a ser construído um muro de 65 quilómetros e há dezenas de militares com camiões blindados e helicópteros a vigiar a área.

Algumas pessoas que saíram do Afeganistão há várias semanas já começaram a aparecer na fronteira da Turquia, depois de terem atravessado o Irão.

Numa operação policial noturna contra a entrada de migrantes, 26 pessoas foram detidas, incluindo 20 afegãos.

Todos os migrantes foram enviados para centros de deportação.