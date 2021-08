Afeganistão. Tiroteio no aeroporto de Cabul provoca um morto e pelo menos 3 feridos

Esta segunda-feira foi marcada por mais um tiroteio no aeroporto de Cabul, Afeganistão, que provocou a morte de um soldado afegão e deixou mais de três pessoas feridas. Os atiradores não foram identificados.

O momento terminou pouco depois das 07:00 e motivou a intervenção de militares alemães e norte-americanos.

Há uma semana que o aeroporto da capital afegã está mergulhado no caos. Só na última semana, mais de 20 pessoas morreram dentro ou nas imediações do complexo.

As forças aliadas entregaram aos Talibã a missão de manter a ordem nas imediações do aeroporto. Com o auxílio das tropas aliadas, os EUA terminam, assim, a mais longa guerra da história lado a lado com o inimigo.

No aeroporto de Cabul, milhares de pessoas querem fugir do país e para quem possui dupla nacionalidade há esperança. Um passaporte estrangeiro pode fazer a diferença entre partir e ficar.

Estima-se que no país hajam 10 milhões de crianças a necessitar de ajuda humanitária urgente.

A UNICEF avança que só este ano 1 milhão poderá sofrer de malnutrição severa e morrer sem tratamento.

