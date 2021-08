Airbnb vai disponibilizar habitações gratuitas para refugiados afegãos

A Airbnb vai acolher, de forma gratuita, 20.000 refugiados afegãos. O anúncio foi feito, esta terça-feira, por Brian Chesky, CEO da empresa. Os custos da estadia das famílias será paga pela companhia aos proprietários das habitações.

“A partir de hoje [terça-feira], a Airbnb vai começar a alojar 20.000 refugiados afegãos globalmente de forma gratuita. Apesar de pagarmos por essas estadias, não podíamos fazer isto sem a generosidade dos nossos anfitriões”, escreveu Chesky na sua página de Twitter.

A empresa está a trabalhar de perto com organizações não-governamentais de apoio aos refugiados, através da Airbnb.org – uma vertente solidária da companhia que se dedica a disponibilizar casas a pessoas que foram afetadas por tragédias naturais ou outras crises.

Brian Chesky compromete-se ainda a servir de intermediário a todos os internautas que pretendem disponibilizar habitações para as famílias afegãs, colocando-os em contacto com "as pessoas certas para fazer isso acontecer". Destaca ainda que a deslocação dos refugiados afegãos “é uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo”.

“Espero inspirar outros líderes de negócios a fazerem o mesmo. Não há tempo a perder”, concluiu.

Milhares de pessoas foram já retiradas do Afeganistão, depois de os talibã terem tomado a capital do país. No aeroporto de Cabul ainda muitos esperam por uma oportunidade de sair do país.

