"O purgatório". Milhares esperam no aeroporto de Cabul na esperança de fugir

O aeroporto de Cabul "é uma espécie de purgatório. São aos milhares e têm de esperar".

Esperam que possam entrar no sistema, que os levará para fora do Afeganistão, mas a maioria, provavelmente, não vai conseguir, relata o repórter da SKY News, no aeroporto de Cabul.

Quem espera no aeroporto, conta que "lá fora, os talibã estão a bater nas pessoas com espingardas".

Para os militares, o "principal é garantir que há um sistema organizado e possível para que as pessoas possam passar" e admitem que "isso envolve a presença dos talibã" e têm de pôr "os problemas anteriores de lado".

