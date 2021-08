Militares portugueses estavam perto do local dos ataques em Cabul 

Os quatro militares portugueses destacados para o Afeganistão estão bem, confirmou o Ministério da Defesa à SIC, depois das duas explosões em Cabul que fizeram dezenas de mortos.

As explosões aconteceram perto do local onde estavam os quatro militares da 6.ª Força Nacional Destacada, integrados no contingente espanhol.

Os militares tinham chegado há poucas horas com uma missão de risco elevado: retirar do país 116 pessoas, que constam nas listas prioritárias do Governo português, que incluem cerca de 20 afegãos que trabalharam com militares portugueses em Cabul e respetivas famílias.

O Presidente da República também já enviou uma mensagem de serenidade às famílias.