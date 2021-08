Missão portuguesa no Afeganistão quase "concluída". Portugal vai acolher 56 refugiados afegãos

Quatro militares portugueses partiram, esta semana, para Cabul, capital do Afeganistão, para apoiar o esforço de retirada de cidadãos do país.

Os quatro militares em questão, integrados no contingente espanhol, tinham a missão de apoiar a retirada de 116 pessoas que constavam nas listas prioritárias do Governo português, e que incluíam cerca de 20 interpretes afegãos que trabalharam com as Forças Nacionais Destacadas portuguesas e os seus familiares.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, garante que os militares portugueses no Afeganistão "estão todos bem", depois de, esta quinta-feira, várias pessoas terem morrido e dezenas ficado feridas após duas explosões em Cabul.

"Eles estão empenhadíssimos, concentrados nas suas tarefas", explica Gomes Cravinho, que destaca o "trabalho notável" que tem sido desenvolvido por eles "em circunstâncias muito difíceis".

Os militares portugueses têm a tarefa de "trazer para dentro do aeroporto e colocar em aviões pessoas que trabalharam com as forças nacionais destacadas portuguesas".

Neste momento, avança o ministro da Defesa, o "trabalho deles está praticamente concluído (...) com grande êxito" e "sairão em breve de Cabul".

"A extração deles já está assegurada e estão atualmente empenhados em colocar nos aviões os 38 afegãos que estão identificados e que virão para Portugal."

No total, Portugal vai acolher 56 afegãos, dos quais 18 já estão fora de Cabul e os outros 38 a embarcar nas próximas horas, explica o ministro.

Esta sexta-feira poderão começar a chegar os primeiros refugiados afegãos a Portugal, e pode inclusive chegar "mais do que um grupo", apesar da "grande incerteza ainda com os voos e os percursos". O local de acolhimento será na região de Lisboa, mas a médio e longo prazo "vai requerer um trabalho intenso com as famílias de apoio na integração".

"Mas num primeiro momento, encontrar um espaço para eles viverem e viverem como famílias."

O país tem, no imediato, "capacidade para receber cerca de 300" refugiados: "Se chegassem amanhã, poderiam ser acomodados rapidamente", afirma Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa acrescenta ainda que, no dia 31 de agosto, haverá uma reunião de ministros da Administração Interna que vai discutir o Plano Europeu para Acolhimento, e no âmbito desse plano poderá haver um reajuste no número de afegãos a serem acolhidos por Portugal, que poderá "receber muitos mais".

João Gomes Cravinho, em entrevista à SIC Notícias, disse ainda que não conseguia dar a garantia de que todos os portugueses que se encontravam no Afeganistão já tinham sido retirados, porque, e apesar de a extração do bombeiro que trabalhava no aeroporto estar "perfeitamente assegurada", não sabe "se ainda está em Cabul ou se já saiu".

A entrevista na íntegra:

