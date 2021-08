Situação no Afeganistão. A entrevista ao ministro da Defesa

Quatro militares portugueses partiram esta semana para Cabul, capital do Afeganistão, para apoiar o esforço de retirada de cidadãos do país.

Os quatro militares em questão, integrados no contingente espanhol, têm a missão de apoiar a retirada de 116 pessoas que constam nas listas prioritárias do Governo português, e que incluem cerca de 20 interpretes afegãos que trabalharam com as Forças Nacionais Destacadas portuguesas e os seus familiares.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, garante que os militares portugueses no Afeganistão "estão todos bem", depois de, esta quinta-feira, várias pessoas terem morrido e dezenas ficado feridas após duas explosões em Cabul.

"Eles estão empenhadíssimos, concentrados nas suas tarefas", explica Gomes Cravinho, que destaca o "trabalho notável" que tem sido desenvolvido por eles "em circunstâncias muito difíceis".

Os militares portugueses têm a tarefa de "trazer para dentro do aeroporto e colocar em aviões pessoas que trabalharam com as forças nacionais destacadas portuguesas".

Neste momento, avança o ministro da Defesa, o "trabalho deles está praticamente concluído (..) com grande êxito" e "sairão em breve de Cabul".

"A retração deles já está assegurada e estão atualmente empenhados em colocar nos aviões os 38 afegãos que estão identificados e que virão para Portugal."

No total, Portugal vai acolher 56 afegãos, dos quais 18 já estão fora de Cabul e os outros 38 a embarcar nas próximas horas, explica o ministro, e deverão chegar nos próximos dois ou três dias ao país.