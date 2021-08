Já chegaram a Portugal três grupos de refugiados afegãos retirados de Cabul. As 61 pessoas colaboraram com as forças portuguesas que nos últimos 20 anos estiveram no Afeganistão. O Presidente da República e o ministro da Defesa falam de uma divida de gratidão numa missão bem-sucedida.

Ainda na noite de sexta feira aterraram em solo português 24 cidadãos afegãos, a que se juntaram mais 18 este sábado. Viajaram num voo fretado e aterraram de madrugada no aeroporto de Lisboa. Na manhã de sábado, mais 19 refugiados, trazidos pela Força Aérea, pisaram o solo português.

Os cidadãos afegãos, intérpretes e tradutores acompanhados pelas famílias, vão ficar em dois centros de acolhimento na área da Grande Lisboa, após 20 anos de trabalho com os militares portugueses no Afeganistão.

Na chegada do primeiro grupo estiveram presentes o Presidente da República e o ministro da Defesa. A missão de resgate de sexta-feira foi concretizada por quatro militares portugueses que se deslocaram a Cabul para acompanhar a retirada dos cidadãos afegãos após a tomada do poder pelos talibãs.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

Veja também: