Nova explosão ouvida em Cabul, uma criança terá morrido

Uma explosão ouvida hoje em Cabul terá tido origem no disparo de um míssil, avança a AFP, o que faz aumentar os receios do início de um novo ataque, três dias depois dos atentados ao aeroporto de Cabul.

Os jornalistas da AFP que ouviram a explosão avançam que foi provocada pelo disparo de um míssil que, "de acordo com as primeiras informações, atingiu uma casa", segundo um responsável do antigo governo derrubado pelos talibãs há duas semanas.

A agência Reuters avança que duas testemunhas ouviram uma explosão perto do aeroporto e um míssil atingiu uma casa no lado norte do aeroporto.

A agência AP tem informações de que uma criança morreu.

Míssil terá sido disparado pelos EUA

Dois responsáveis militares norte-americanos, a coberto do anonimato, disseram à Reuters que "os Estados Unidos realizaram um ataque militar no domingo em Cabul".

O ataque teve como alvo militantes do Daesh-K.

Um porta-voz dos talibãs disse à AP que um ataque aéreo dos EUA teve como alvo um homem-bomba num veículo que queria atacar o aeroporto de Cabul





