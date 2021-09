Afeganistão. Companhia aérea afegã retoma voos domésticos

A companhia aérea afegã Ariana esta sexta-feira à France Presse que vai retomar os voos domésticos, três semanas após a reconquista do poder pelas forças talibãs.

"Recebemos luz verde dos talibãs e das autoridades de aviação e hoje prevemos retomar os voos", disse à France Presse Tamim Ahmadi, um responsável da companhia de aviação afegã.

A Ariana dispõe de uma pequena frota de aviões.

Devido à idade de fabrico dos aviões e ao estado dos aparelhos a companhia está proibida de realizar voos para os Estados Unidos e para a União Europeia.

TALIBÃ CONQUISTARAM CABUL A 15 DE AGOSTO

Os talibã conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.

Entre 15 e 31 de agosto, mais de 120.000 pessoas deixaram o país a bordo de aviões de países ocidentais.