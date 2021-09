Retoma dos voos domésticos no aeroporto de Cabul é passo fundamental para chegada de ajuda humanitária

Cinco dias depois da retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão foram retomados os voos domésticos no aeroporto de Cabul.

Estavam suspensos desde 15 de agosto, quando os talibã conquistaram a capital do Afeganistão e o aeroporto internacional passou a funcionar apenas para retirada de estrangeiros e afegãos colaborantes.

Apesar de admitir que "ainda há muito trabalho técnico para concluir até o aeroporto estar totalmente operacional para todos os voos domésticos e internacionais", o porta-voz dos talibã afirmou esperar que a operação termine brevemente e que o aeroporto "esteja pronto para todos os voos domésticos e internacionais" daqui a poucos dias.

As Nações Unidas sublinham que o aeroporto é fundamental para a chegada de ajuda humanitária. Desde que os talibã voltaramao poder o preço dos bens essenciais disparou e muitos continuam sem conseguir aceder às contas bancárias. Estimam que haja 18 milhões de afegãos a necessitarem de ajuda humanitária urgente.

Do Vaticano surgiu este domingo um apelo ao acolhimento de refugiados. O Papa pede aos países que acolham afegãos que procuram refúgio, "nestes momentos turbulentos", desejando que este povo possa viver em dignidade, paz e fraternidade.

O Papa desejou ainda que "os jovens afegãos recebam educação, essencial para o desenvolvimento humano" e que "todos os afegãos, tanto em casa como em trânsito ou nos países de acolhimento, vivam com dignidade, em paz e fraternidade com seus vizinhos".

De acordo com as Nações Unidas a crise no Afeganistão provocou só este ano cerca de 600 mil deslocados.

