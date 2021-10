Guterres denuncia promessas quebradas por parte dos Talibã em relação às mulheres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou esta segunda-feira o incumprimento das promessas feitas pelos talibãs em relação às mulheres afegãs, alertando também para a necessidade de uma ação global para evitar o colapso económico do Afeganistão.

"Estou particularmente alarmado com o facto de as promessas feitas pelos talibãs em relação às mulheres e às jovens afegãs não estarem a ser respeitadas", afirmou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) numa conferência de imprensa.

"Exorto os talibãs a cumprirem as suas promessas em relação às mulheres e às jovens e a cumprirem as suas obrigações ao abrigo dos direitos humanos internacionais e do direito humanitário", prosseguiu o representante.