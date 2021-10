Grupo de mulheres afegãs protesta em Cabul

Um grupo de mulheres afegãs desafiou, esta quinta-feira, o regime talibã com um protesto nas ruas de Cabul, tendo as manifestantes exigido a reabertura das escolas femininas e uma melhoria da situação económica.

"Pão e educação" gritam as manifestantes em protesto, sem burka, pelas ruas da capital afegã, correndo risco de vida e desafiando a nova ordem e o silêncio a que estão agora obrigadas.

A chegada dos Talibã ao poder no Afeganistão transformou o ministério dos Assuntos da Mulher no ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.

De um dia para o outro, as mulheres foram eclipsadas do espaço público: das escolas, das universidades, dos mercados ou dos locais de trabalho, por exemplo.

A grave crise económica que o país atravessa, com uma inflação galopante e a escassez de bens essenciais, tem ainda mais impacto nas famílias que dependiam do salário das mulheres para sobreviver.

A artista plástica Asita Fraduos tinha seis anos quando a invasão militar dos Estados Unidos ditou a queda dos Talibã e grandes mudanças para milhões de mulheres.

Nos últimos cinco anos, fez quatro grandes exposições, mas, nos últimos dois meses recuou duas décadas, e como muitas mulheres afegãs, está a planear a fuga de Cabul.

Veja também: