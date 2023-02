Cão torturado por cartéis no México é candidato a um prémio

Um cão mexicano torturado por membros de cartéis é finalista de um concurso para o título de animal de estimação favorito da América 2023.

Em 2011, o cão chamado "Pay de limón", com um ano de vida, foi encontrado num contentor de lixo com as duas patas da frente cortadas. O canino foi resgatado e tratado por um abrigo no sul do México, onde vive até hoje.

O vencedor do concurso ganha aproximadamente 5.000 euros e será apresentado numa revista canina.

Passados mais de 12 anos após ter sido resgatado, "Pay de limón" é considerado uma fonte de inspiração. A fundadora do abrigo diz que apesar de tudo o que se passou, o cão não guarda ressentimentos.