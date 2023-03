Libertado o 100.º lince ibérico nascido em Portugal

No Dia Mundial da Vida Selvagem, que se assinala esta sexta-feira, foi libertado o 100.º lince nascido no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI), localizado em Silves, no Algarve.

A libertação do felino na natureza ocorreu em território espanhol, na Sierra Arana, Andaluzia.

O CNRLI foi inaugurado em 2009 e já foram libertados 100 linces que foram distribuídos por toda a Península Ibérica: 17 linces em Portugal, 29 na Andaluzia, 24 na Extremadura e 32 em Castela La Mancha

O lince ibérico continua a ser uma das espécies mais ameaçadas do mundo, mas com os planos de conservação, tanto de Espanha como de Portugal, o número de animais na natureza está a aumentar.