Orcas usam o nariz para produzir os sons mais altos do reino animal

Investigadores descobriram que as orcas criam os sons mais altos do reino animal e, aparentemente, está tudo no nariz.

Há muito que é um mistério como é que golfinhos, orcas, baleias e cachalotes produzem uma variedade de sons. Sabe-se agora que está tudo no nariz.

Os animais criam sons altos para a ecolocalização - o processo de localização de presas através de ondas sonoras - e também impulsos e sons mais suaves para comunicarem, segundo os investigadores citados pela Sky News.

Os cientistas dizem que o som é criado por um sistema de ar no nariz, semelhante ao diafragma do ser humano.

O estudo, que foi publicado na revista Science, revelou também que esta explosão de som movida pelo ar é uma forma de orcas localizarem as presas em águas profundas.



Produzem os sons mais altos do reino animal

"As orcas fazem os sons mais altos do reino animal, forçando o ar altamente pressurizado a passar por estruturas chamadas lábios fónicos no seu nariz", explicou o investigador, Peter Madsen.

O estudo revelou que os sons produzidos funcionavam em diferentes registos vocais como a voz humana, mas as baleias desenvolveram um novo conjunto de fontes sonoras.

Os investigadores usaram o vídeo de um endoscópio para imaginar os lábios fónicos em golfinhos e "durante o curso da evolução, as orcas perderam as suas pregas vocais, mas desenvolveram um novo conjunto de fontes sonoras no nariz", acrescentou o investigador.