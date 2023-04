Cobra em cabine de avião obriga piloto a fazer aterragem de emergência

Um passageiro extra obrigou um avião privado a fazer uma aterragem de emergência, na África do Sul. Quando estava no ar – a mais de 3.000 metros de altitude – o piloto apercebeu-se que estava uma cobra na cabine.

Rudolph Erasmus não esperava que aquela viagem fosse diferente das outras: ia pilotar um avião privado de Bloemfontein para Pretoria. No entanto, a meio do voo, começou a sentir uma “sensação de frio a subir pela camisola”. Inicialmente achou que tinha deixado a garrafa mal fechada e que esta estaria a verter água, mas acabou por perceber que se tratava de uma cobra amarela.

“Para ser honesto, o meu cérebro não registou o que se estava a passar”, conta o piloto à BBC. “Quando me virei para a esquerda e olhei para baixo vi a cobra (…) recuando a cabeça para trás do banco.”

A cobra amarela é altamente venenosa e uma mordida pode matar um humano em cerca de 30 minutos. O piloto não queria causar pânico aos quatro passageiros que seguiam no avião. Além disso, Rudolph Erasmus estava também “muito assustado” com a possibilidade de a cobra se dirigir para os passageiros e “causar pânico generalizado”. No final, acabou por informar os passageiros do que se estava a passar.

“Eu decidi informar os passageiros: ‘Ouçam há uma cobra dentro da aeronave, debaixo do meu banco, por isso vamos tentar descer para o chão assim que conseguirmos'."

A reação dos passageiros foi de silêncio absoluto: “Podia-se ouvir uma agulha a cair e acho que toda a gente congelou durante um minuto ou dois”, conta o piloto.

O avião acabou por fazer uma aterragem de emergência. A atuação do piloto tem sido elogiada, incluindo pelo comissário da aviação civil da África do Sul, Poppy Khosa. Ao site News24, Khosa disse que Rudolph Erasmus era “um grade aviador de facto que salvou todas as vidas a bordo”.

Cobra tinha sido vista perto do avião antes de levantar voo

A presença deste passageiro extra não foi uma total surpresa para os trabalhadores do Clube de Aviação de Worcester, de onde o avião partiu. Antes da aeronave ter levantado voo, dois trabalhadores afirmam ter visto o réptil por baixo do avião, a tentar procurar um refúgio. Tentaram capturá-lo na altura, mas sem sucesso.

Também o piloto procurou a cobra dentro da aeronave antes de iniciar a viagem. “Infelizmente não estava lá, por isso todos assumimos que devia ter rastejado para fora durante a noite ou na manhã bem cedo”, explica. Mas não foi isso que aconteceu.

Já de volta a terra - depois da aterragem de emergência - os engenheiros da aviação voltaram a verificar toda a aeronave em busca da cobra, mas também não a conseguiram encontrar.