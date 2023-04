Ursa mata jovem e caso lança discussão em Itália: abater ou não?

Um jovem italiano foi morto por uma ursa em Monte Peller, na província de Trentino, em Itália, no início do mês. O animal foi capturado e o incidente despoletou uma discussão sobre o seu futuro. Por um lado, os ambientalistas defendem que a ursa estava apenas a seguir os seus instintos, mas o autarca da região de Trentino-Alto Ádige entende que a aposta é no abate de ursos considerados agressivos.

Andrea Papi, de 26 anos, estava a correr em Monte Peller quando foi atacado por uma ursa e acabou por morrer.

A família do jovem veio a público dizer que não quer que o animal seja morto. No entanto, o autarca da região de Trentino, Maurizio Fugatti, assinou uma portaria para que o abate fosse possível.

O caso despertou a atenção dos grupos de ambientalistas que apelaram com sucesso a um tribunal administrativo para suspender esta ordem. Os defensores dos direitos dos animais dizem que estão preparados para proteger a ursa “por todos os meios legais possíveis”.

Agora a ursa “Jj4” foi capturada e levada para um centro de detenção animal onde aguarda uma decisão final sobre o seu destino. As três crias que estavam com a ursa na altura foram libertadas, ilesas.

A Euronews informa que 70 ursos que se encontram na região italiana de Trentino serão relocalizados.

Ursa “Jj4” associada a outro ataque

A ursa que atacou e matou Andrea Papi foi a mesma que feriu pai e filho em 2020.

Um dos argumentos do autarca da região de Trontino é que a morte de Papi podia ter sido evitada se a ursa tivesse sido abatida em 2020.

Ursa “Jj4” faz parte do programa cofinanciado pela UE para repovoar a região

Os ursos-pardos foram reintroduzidos na região de Trentino em 1999 devido ao programa Ursus Life, cofinanciado pela União Europeia. Assim, da Eslovénia chegaram 10 ursos. Agora o país que tratou de enviar os animais pretende abater 200 ursos.

A população de ursos-pardos em Trentino aumentou para mais de 100 e os encontros com as pessoas têm sido crescentes.

Segundo especialistas, bastaria que quem vai para as montanhas estivesse informado sobre como se comportar perante ursos e equipados com um spray pimenta para evitar tragédias.

A questão permanece: o que vai acontecer à ursa?