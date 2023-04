Leões fogem da jaula num espetáculo de circo e lançam o pânico

Dois leões fugiram da jaula durante um espetáculo de circo no domingo passado em Luoyang, na província de Hennan, na China. A fuga dos animais causou o pânico na plateia, onde estavam muitas crianças. Vídeos do insólito momento foram partilhados nas redes sociais.

Outros relatos referem que os dois leões do circo de Luoyang pareciam subnutridos , o que aumentou a preocupação de quem assistia à atuação dos domadores de leões.

É também possível ver os leões já no exterior e os espetadores a fugirem dos animais.

Nas imagens pode ver-se a aflição dos adultos que tentam proteger as muitas crianças que se encontravam a assistir ao espetáculo.

De acordo com testemunhas, a porta da jaula não estaria devidamente fechada, o que permitiu que um dos leões facilmente saísse da jaula, logo seguido do segundo animal , em direção à audiência, que de imediato começou a fugir.

Segundo o Global Times, a polícia conseguiu capturar os animais. As autoridades locais teriam já emitido no dia anterior ao incidente uma ordem aos responsáveis pelo circo para que fossem revistos todos os dispositivos de segurança do espetáculo, ordem que não terá sido cumprida.