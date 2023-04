Alce entra num cinema e come pipocas

Um alce entrou num cinema em Kenai, no estado norte-americano do Alasca, na semana passada, circulou calmamente, dirigiu-se ao bar e serviu-se de pipocas, para espanto da funcionária, a única pessoa presente no local no momento da inesperada visita.

As câmaras de videovigilância captaram a cena insólita e o vídeo foi divulgado nas redes socias e pela agência Reuters.

De acordo com os media locais, o alce chegou ao cinema à noite e aí ficou durante alguns minutos, comeu pipocas e depois dirigiu-se ao caixote do lixo.

Já no início de abril, também no Alasca, um alce entrou numa clínica à procura de comida. Desta vez o animal limitou-se a comer uma plantas decorativas que se encontravam no hall do estabelecimento hospitalar.

O Alasca situa-se a noroeste do Canadá. É o maior e menos povoado estado norte-americano e tem muitas cidades pequenas. É conhecido pela diversidade da vida selvagem, pelas paisagens diversas, com muitas montanhas e florestas.