Crias de condor da Califórnia nascidas em cativeiro vão ser levados para o habitat natural

Duas crias de condor da Califórnia que nasceram num zoo no México estão prontas para sobreviver no habitat natural. As aves nasceram no ano passado no Jardim Zoológico de Chapultepec, no âmbito de um programa de conservação da espécie.

O processo de integração das aves vai ter início com a transferência dos dois condores, Enya e Hulu, para um parque nas montanhas de San Pedro Martir, onde ainda viverão em cativeiro. Dentro de poucos meses, espera-se que já estejam capazes de transitar para o habitat natural.

O condor da Califórnia ou condor californiano (Gymnogyps californianus) faz parte da lista de espécies em vias de extinção, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

É uma ave de grande porte, podendo atingir os 3 metros de altura e o peso varia entre os 8 e os 14 quilos. O condor da Califórnia tem a maior envergadura entre as aves da América do Norte. A maior parte de plumagem destas aves é negra, tendo apenas manchas brancas na parte inferior das asas.

Nativa da América do Norte, atualmente só tem sido localizada na região do Grand Canyon e das montanhas do oeste da Califórnia, nos Estados Unidos, e no Norte do México. É a única espécie sobrevivente do género Gymnogyps.