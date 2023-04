"Tragam a Ya Ya para casa": após impasse diplomático, EUA devolvem panda-gigante à China

A panda-gigante chegou esta quinta-feira a Xangai, no leste da China, depois de 20 anos no Zoológico de Memphis, no estado norte-americano do Tennessee. Após 16 horas de voo, o animal fica em quarentena por um período de 30 dias para avaliar a possibilidade de ter alguma doença ou bactéria desconhecida.

Quando Ya Ya chegou aos Estados Unidos, era esperada no Aeroporto Internacional de Memphis por centenas de pessoas entusiasmadas, que queriam dar aos boas-vindas ao animal, visto como um ternurento embaixador de Pequim, símbolo da boa vontade da diplomacia chinesa.

Duas décadas depois, o cenário alterou-se e a panda-gigante transformou-se num símbolo da deterioração das relações diplomáticas entre os dois países.

Ya Ya chegou aos Estados Unidos com apenas 2 anos, na companhia do irmão, Le Le. O projeto de empréstimo dos dois animais previa que fossem devolvidos à China 20 anos depois, mas Le Le morreu subitamente no início deste ano, vítima de um problema cardíaco.

Paralelamente, foram divulgadas fotos de Ya Ya em que a panda-gigante surgia magra e com falhas na pelagem. Estas imagens contribuíram para que a opinião pública e as autoridades chinesas alimentassem as suspeitas de que os animais não teriam recebido todos os cuidados necessários.

Para muitos cidadão nacionalistas, a Ya Ya transformou-se num símbolo da "repressão da América à China". Os comentários sucederam-se nas redes sociais.

"Tratar o nosso tesouro nacional desta forma é uma provocação direta à China", este foi um dos comentários partilhados a par de outros que reclamavam o regresso da panda-gigante - "Tragam a Ya Ya para casa".

Entretanto, circularam imagens de pandas a brincarem energicamente num zoo em Moscovo, uma partilha que se tornou viral e que evidenciou a necessidade de demonstrar a diferença de tratamento entre Rússia e EUA destes animais venerados pelos chineses.

Após meses de impasse e acusações vindas da China, os Estados Unidos acabaram por ceder à pressão da opinião pública e das autoridades chinesas e concordaram com a devolução de Ya Ya.

Depois de 30 dias em isolamento em Xangai, a panda-gigante deverá ser levada para o Jardim Zoológico de Pequim, que está a acompanhar e monitorizar a adaptação do animal no regresso à China.