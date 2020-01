A polémica em torno da transferência do processo de Tancos para o Tribunal de Monsanto

A transferência do processo de Tancos para o Tribunal de Monsanto está a gerar críticas pela falta de condições de trabalho, principalmente para os jornalistas. O presidente do Supremo Tribunal já anunciou uma sala de imprensa provisória no local onde agora está o juiz Carlos Alexandre.

A SIC teve acesso a um despacho em que o juiz critica as instalações do Tribunal Central na sede da Polícia Judiciária.