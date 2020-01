O ex-assessor de Azeredo Lopes foi esta terça-feira ouvido durante quatro horas e meia, na instrução do processo do furto de Tancos.

Em tribunal, o tenente-general Martins Pereira confirmou que, depois de receber um memorando com uma fita do tempo por parte da Polícia Judiciária Militar, deu conta do assunto ao ministro da Defesa.

O ex-assessor garantiu, no entanto, que nunca terá percebido que estava em causa uma alegada encenação.

