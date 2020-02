Azeredo Lopes admitiu esta segunda-feira que teve conhecimento do telefonema forjado no caso do roubo das armas de Tancos. O antigo ministro da Defesa disse, no entanto, que não comunicou às autoridades por entender que não tinha dever funcional. Durante o testemunho, o juíz Carlos Alexandre terá dito que estava perplexo com as versões diferentes dos arguidos do processo.

