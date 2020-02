Juiz pede ao Supremo para analisar eventual violação do segredo de justiça por António Costa

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vai investigar a eventual violação do segredo de justiça pelo primeiro-ministro. O pedido foi feito pelo juiz Carlos Alexandre, que mandou extrair certidão e enviou para o STJ a divulgação das respostas de António Costa na página do Governo.

O primeiro-ministro respondeu, por escrito, às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre o processo de Tancos. António Costa reafirmou que não teve conhecimento da encenação montada para a recuperar as armas roubadas. António Costa tinha 15 dias para responder.

O chefe de Governo considerou ainda que não teve conhecimento dos contactos realizados pelo ministro da Defesa com o então diretor da Polícia Judiciária Militar.

Nas respostas, em quase metade o primeiro-ministro responde apenas "Não" às perguntas do juiz.

Entre as muitas questões, o magistrado pretendeu saber que conversas teve com Azeredo Lopes sobre e aparecimento das armas. O magistrado questionou também se foi o chefe do Estado Maior, o ministro da Defesa ou até mesmo o então diretor da Polícia Judiciária Militar que o informou.

O depoimento escrito de 50 páginas tem data de terça-feira e com carimbo de entrada no Tribunal Central de Instrução Criminal datado de hoje.

Primeiro-ministro critica "versões parciais" sobre o seu depoimento



O primeiro-ministro entendeu proceder à divulgação pública integral das suas respostas às questões colocadas pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito do processo de Tancos, depois de terem sido "postas a circular versões parciais do depoimento".



"Tendo sido postas a circular versões parciais do depoimento do primeiro-ministro como testemunha arrolada pelo professor doutor José Alberto Azeredo Lopes no chamado "Caso de Tancos", entendeu o primeiro-ministro dever proceder à divulgação pública integral das respostas a todas as questões que lhe foram colocadas e que constam do depoimento já entregue ao Tribunal Central de Instrução Criminal, às 16h22 horas, do dia 4 de fevereiro de 2020", lê-se na nota divulgada pelo gabinete do líder do Executivo.

