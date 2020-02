Primeiro-ministro tranquilo quanto à alegada violação do segredo de Justiça no caso de Tancos

O primeiro-ministro falou pela primeira vez da alegada violação do segredo de Justiça por ter revelado as respostas que deu no caso de Tancos. Em resposta a André Ventura, esta terça-feira, no Parlamento, António Costa disse que está tranquilo.

