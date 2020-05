Tancos. Juiz Carlos Alexandre decide quem vai a julgamento dia 26 de junho

O juiz Carlos Alexandre vai anunciar a 26 de junho quem vai a julgamento no processo de Tancos e por que crimes.

Nove dos 23 arguidos do processo de Tancos estão acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis e os restantes 14, entre eles o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes e os dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.

O caso do furto do armamento foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, tendo a alegada recuperação do material de guerra ocorrido na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a PJM, em colaboração com alguns elementos da GNR de Loulé também arguidos.

