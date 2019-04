D. Duarte Pio diz que amigos só escaparam aos ataques no Sri Lanka devido a um atraso

D. Duarte Pio esteve há cerca de duas semanas no Sri Lanka, em contacto com a comunidade portuguesa no país. Esta terça-feira, na SIC Notícias, o Duque de Bragança contou que uma família sua amiga só escapou ao ataque porque se atrasou para a missa.