Imagens de videovigilância mostram explosão em hotel no Sri Lanka

Um novo vídeo, divulgado este sábado, mostra o momento de uma das explosões no Sri Lanka.

As imagens foram captadas pelo sistema de videovigilância de um dos hotéis onde os bombistas atacaram.

As câmaras mostram também um dos suspeitos a fazer o check-in e a dirigir-se até ao quarto.

As oito explosões do domingo de Páscoa mataram mais de 250 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram mais de 500 feridos.