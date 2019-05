Igreja Católica do Sri Lanka volta a proibir missa de domingo por temer atentados

A Igreja Católica do Sri Lanka desistiu dos seus planos de autorizar a retomada esta semana da missa de domingo por temer novos ataques no país, anunciou um porta-voz do arcebispo de Colombo.



O porta-voz do cardeal Malcolm Ranjith disse hoje que a Igreja Católica recebeu "informações específicas sobre dois possíveis ataques às igrejas" e decidiu não permitir celebrações a 5 de maio.



Na semana passada, os muçulmanos foram aconselhados a ficar em casa para as orações de sexta-feira e todas as igrejas católicas do Sri Lanka foram fechadas.



Em vez da habitual missa de domingo, Ranjith fez uma homilia diante do clero e dos líderes nacionais na sua residência, cerimónia que foi transmitida na televisão.



Os ataques cometidos no domingo de Páscoa mataram 257 pessoas, de acordo com um novo balanço.



A polícia cingalesa informou já deteve mais de 150 suspeitos desde os atentados do dia de Páscoa no país.



Lusa