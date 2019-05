Novo balanço aponta para 257 mortos no atentado no Sri Lanka

Os ataques cometidos no domingo de Páscoa no Sri Lanka mataram 257 pessoas, de acordo com um novo balanço hoje anunciado pelas autoridades, que alertaram que esse número poderá aumentar.

"O saldo está agora em 257 mortos", disse à agência de notícias francesa AFP o diretor-geral de serviços de saúde, Anil Jasinghe.

O balanço anterior das autoridades cingalesas apontava para 253 mortos.



"Esse aumento é devido a mortes hospitalares. Também há partes corporais, então são pelo menos 257" mortos, declarou ainda Jasinghe.



O Sri Lanka anunciou há alguns dias que identificou 42 cidadãos estrangeiros entre os mortos. Entre os estrangeiros mortos está um português natural de Viseu.



Vários outros estrangeiros ainda estão desaparecidos e podem estar entre os corpos não identificados na morgue em Colombo, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado publicado na noite de segunda-feira.



Segundo o balanço, 496 feridos foram hospitalizados, dos quais 47 ainda estão ainda a ser tratados (12 nos cuidados intensivos).

Lusa