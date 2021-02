PSD confirma jantar com Rui Moreira mas nega existência de convite para encabeçar coligação

O vice-Presidente do PSD, Salvador Malheiro, confirma a existência do jantar entre dirigentes sociais-democratas e Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto.

No entanto, Salvador Malheiro nega que a intenção fosse que Rui Moreira liderasse uma coligação de centro-direita no Porto.

O Presidente do Movimento de Apoio a Rui Moreira, Francisco Ramos, também confirmou que o Presidente da Câmara do Porto jantou com dirigentes do PSD.

Segundo Francisco Ramos, os sociais-democratas terão convidado Rui Moreira a encabeçar uma coligação de centro-direita à Câmara do Porto. O autarca terá declinado automaticamente o convite.