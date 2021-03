Ex-bastonário da Ordem dos Dentistas é o candidato do Chega no Porto

O antigo bastonário da Ordem dos Dentistas, Orlando Monteiro, vai ser o candidato do Chega à Câmara Municipal do Porto.

Orlando Monteiro deixou, no ano passado, o cargo de bastonário, depois de quase 20 anos à frente da Ordem. Junta-se ao candidato do PSD, Vladimiro Feliz, na luta pela Câmara do Porto.

Rui Moreira, atual autarca da invicta, ainda não formalizou a recandidatura, mas admite essa possibilidade. Para além disso, e devido às alterações na lei eleitoral, Rui Moreira já manifestou intenção de criar um novo partido para poder concorrer como independente.

O Chega tem vindo a anunciar candidatos para as eleições autárquicas. André Ventura quer marcar presença em "todos os 308 municípios", sem participar em coligações, e pretende ser a terceira força política mais votada.

Nuno Graciano irá ser o cabeça de lista do partido para a autarquia de Lisboa, Rodrigues dos Santos irá concorrer à Câmara de Cascais, Nuno Afonso à de Sintra, José Dias concorre à Amadora e Rui Teixeira a Oeiras.