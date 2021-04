Ator Nuno Morna é candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Santa Cruz

O ator madeirense Nuno Morna, técnico de Informação e Comunicações Aeronáuticas, é o candidato da Iniciativa Liberal à presidência da Câmara de Santa Cruz, anunciou o partido.

A candidatura do vice-coordenador do partido na região ao município, atualmente governado pelo Juntos Pelo Povo (JPP), foi divulgada em comunicado pelo Núcleo Territorial do IL/Madeira.

"Não esperem daqui uma entrada no folclore do costume. No folclore do ataque soez, da politiquice e do insulto, do dogma torpe, do relacionamento vil e reles", declarou o candidato, citado na nota.

Nuno Morna tem 60 anos, foi cabeça de lista nas mais recentes eleições regionais na Madeira e número três da lista nacional da Iniciativa Liberal nas europeias, em 2019.

O candidato é técnico de Informação e Comunicações Aeronáuticas, mas é pela sua carreira como ator, encenador, produtor e promotor cultural, desenvolvida nos últimos 30 anos que é conhecido na Madeira.

Durante dois anos integrou a companhia de teatro Arte Livre do Brasil e com ela participou no espetáculo "Eva Perón", que se apresentou em Portugal, Espanha e Brasil.

"Connosco a política do confronto e do insulto não pega, pois, pelo amor que todos temos que ter a Santa Cruz, terá sempre de ser muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa", insistiu o cabeça de lista.

O ator assegurou que a postura adotada pelo IL "será sempre de diálogo", porque ninguém é "dono da verdade", e que a sua candidatura é "apoiada em princípios que procurem ter a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar e a sustentabilidade como pedras basilares".

O executivo de Santa Cruz, presidido por Filipe Sousa, é composto por sete mandatos, tendo em 2017 sido atribuídos seis ao JPP, fruto dos 60,1% da votação obtida (13.092 votos), e um (correspondente a 17,05%) ao PSD, partido que governou o concelho até 2013.

O município tem cinco freguesias - Camacha, Caniço, Santa Cruz, Gaula e Santo António da Serra - e uma área de 81,52 quilómetros quadrados, onde residem cerca de 43 mil habitantes.

O coordenador do Núcleo Territorial do IL/Madeira, Duarte Gouveia, que encabeça a lista do partido à Câmara do Funchal, disse hoje à Lusa que o partido não vai concorrer em todos os 11 concelhos desta região.

O responsável confirmou até ao momento as candidaturas no Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol (Aires Pedro).

As autárquicas deste ano ainda não têm data anunciada, mas por lei realizam-se entre setmebro e outubro.