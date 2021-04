Autárquicas nos Açores. CDS não comenta negociação entre PSD e Chega, mas Ventura admite coligação

O CDS evitou esta segunda-feira comentar as negociações entre o PSD Açores e o Chega para uma coligação autárquica de direita naquela região. Confrontado pela SIC, André Ventura também não quis falar das negociações, mas admitiu que o acordo é uma possibilidade.

Há um tabú sobre as conversas para inclusão do Chega numa coligação autárquica açoriana com PSD, CDS, PPM e CH. André Ventura diz que o ponto de partida é a ida a votos sozinho, mas admite que está em cima da mesa uma coligação alargada da direita regional.

O Presidente do CDS mostrou-se incomodado com as perguntas sobre o assunto.

O CDS tem um acordo nacional com o PSD, que exclui qualquer entendimento autárquico com o partido de André Ventura. Na semana passada, José Silvano disse que desconhecias as negociações.

