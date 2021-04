O que muda com as alterações à lei eleitoral?

O Movimento de Autarcas Independentes mostrou-se este sábado satisfeito com as alterações à lei eleitoral, aprovadas esta semana no Parlamento.

A porta-voz, Teresa Belém Cardoso, fala de uma grande vitória e Rui Moreira, autarca do Porto, considera que o PSD saiu derrotado por ter votado contra as mudanças que tinham sido exigidas.

O movimento aplaudiu as propostas que voltam a facilitar as candidaturas de cidadãos independentes, reduzindo, por exemplo, o número de assinaturas necessárias.

Um dos primeiros artigos polémicos a ser alterado foi aquele que impedia que um candidato independente a uma câmara pudesse sê-lo também a uma assembleia municipal, um dos aspetos mais contestados pelos autarcas independentes nos últimos meses.

Outra norma alterada foi quanto à exigência de assinaturas pelos candidatos que se apresentem aos três órgãos autárquicos - câmara, assembleia municipal e junta de freguesia.

Ao contrário do que acontecia até agora, com a alteração à lei aprovada em 2020, os grupos de cidadãos que concorram à câmara e assembleia municipal "podem ainda apresentar candidatura aos órgãos das freguesias do mesmo concelho, desde que os proponentes integrem 1% dos cidadãos registados na freguesia".