António Oliveira ameaçou desistir da candidatura à câmara de Gaia, mas a direção do PSD travou a desistência.

O antigo selecionador nacional viu-se envolvido no meio de um conflito entre as estruturas locais e a direcção de Rui Rio.

Este conflito obrigou a uma reunião de emergência com a presença do secretário-geral do partido e à criação uma "comissão de acompanhamento" para arbitrar o processo e evitar que o candidato seja posto de lado nas escolhas para as listas de candidatos que vai encabeçar.

Contactada pela SIC, a direção do PSD não desmentiu os acontecimentos, nem fez comentários.

O jornal Público conta que em Aveiro rebentou um problema semelhante entre o presidente-recandidato, Ribau Esteves, e os dirigentes locais do PSD. O conflito e as divergências insanáveis levaram a distrital do partido a retirar os poderes da concelhia e a tomar as rédias do processo.