Rui Rio desvaloriza processo disciplinar e recusa coligações com Chega nos Açores

Rui Rio anuncia que o processo autárquico nos Açores está praticamente fechado e que não haverá coligações com o Chega. O líder do PSD este na apresentação do candidato à Câmara de Torres Vedras, onde desvalorizou eventuais sanções na sequência do processo disciplinar aberto pelo conselho de jurisdição do partido, em ano de eleições.

O conselho de jurisdição do PSD prepara-se para decidir se haverá ou não sanções para Rui Rio e Adão Silva por alegado incumprimento de uma moção aprovada em congresso que defendia a realização de um referendo sobre a eutanásia. Rio desvaloriza a situação.

Em Torres Vedras, o líder social-democrata apresenta Duarte Pacheco como candidato à câmara municipal. O PSD nunca conseguiu ganhar esta autarquia. Enquanto isso, em Gaia houve alguns percalços: o candidato António Oliveira quis desistir antes mesmo de a corrida começar, mas a direção do partido demoveu-o. Mais uma vez, Rio desvaloriza o caso.