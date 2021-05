Autárquicas. Suzana Garcia reúne-se com Rui Rio esta quarta-feira

A candidata do PSD à câmara da Amadora, Suzana Garcia, vai reunir-se esta quarta-feira com Rui Rio para delinear as ideias finais do programa autárquico. Será a primeira vez que os dois se encontram presencialmente.

Suzana Garcia já conta com o apoio formal do CDS.

Candidata não se opõe a coligações com o Chega

Questionada sobre a possibilidade de Rui Rio fazer possíveis coligações com o Chega, a candidata diz que não se opõe apesar das críticas que tem feito.

A candidata do PSD à Amadora tinha dito que dialogar com todos os partidos não significa que fará acordos com o Chega. Suzana Garcia afirma ainda que não acredita que o partido de André Ventura tenha vereadores. O PSD garante que não há, nem vai haver, negociações com o Chega.

Suzana Garcia está convicta que será presidente de Câmara e, nesse sentido, irá trabalhar com todos os partidos que elegerem vereadores.