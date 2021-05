Valdemar Alves não vai recandidatar-se à câmara de Pedrógão Grande

O atual presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, anunciou que não se irá recandidatar ao cargo. O autarca garante que a decisão foi tomada porque o poder central abandonou a região do Pinhal Interior.

Para Valdemar Alves, trata-se de é um grito de revolta por ver que nada foi feito para combater a desertificação e o envelhecimento da região.

Em março de 2021, a concelhia do PS de Pedrógão Grande tinha aprovado a recandidatura do autarca, mas o nome de Valdemar Alves foi depois chumbado pela Federação Distrital de Leiria, no mês seguinte.

Na base da recusa estavam os processos em que é o autarca é arguido, nomeadamente o processo das mortes provocadas pelo incêndio que atingiu a região em 2017 e o que se foca nas alegadas irregularidades na reconstrução de casas de segunda habitação que ficaram danificadas.