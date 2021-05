Autárquicas. Cotrim Figueiredo confiante que IL vai conquistar um mandato em Lisboa

O Iniciativa Liberal (IL) apresentou, este domingo, a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa para as eleições Autárquicas: Bruno Horta Soares é o cabeça de lista na corrida à capital.

O presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, acredita que o IL vai conseguir conquistar um lugar na Assembleia Municipal.

“Os objetivos da IL para as campanhas autárquicas continua a ser estabelecer os princípios liberais também no poder local, muito mais do que obter um número muito grande de mandatos. Mas em Lisboa temos de facto essa expectativa. A nossa participação eleitoral em Lisboa tem sido crescente, portanto temos ótimas hipóteses de eleger em Lisboa”, disse Cotrim Figueiredo.