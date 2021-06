Candidatos à Câmara do Porto. Falta saber o que vão fazer IL, PAN e Livre

Só falta perceber se a Iniciativa Liberal, o PAN e o Livre avançam com candidatos próprios ou se apoiam em algum dos já anunciados à Câmara Municipal do Porto. Com a novidade de que Tiago Barbosa Ribeiro vai avançar pelo PS, o leque de candidatos à Câmara do Porto parece estar praticamente fechado.

Foi no domingo que se quebrou o tabu e se soube que Rui Moreira vai mesmo avançar e concorrer pela terceira vez à Câmara do Porto. A acusação no caso Selminho não comprometeu a decisão do candidato independente nem o apoio do CDS. O anúncio formal está marcado para esta quinta-feira.

24 horas depois de desfeita a dúvida, o PS desatou, finalmente, o nó e também já tem candidato. Será Tiago Barbosa Ribeiro.

O líder da concelhia foi o primeiro nome a ser lançado. Recuou, falou-se depois de Manuel Pizarro, José Luís Carneiro e Eduardo Pinheiro, mas os socialistas acabaram por voltar à casa de partida e ao jovem deputado.

O Chega vai a jogo com António Fonseca, o presidente da união de freguesias do centro histórico eleito em 2013 e 2017 pelo movimento independente de Rui Moreira. Enfrentou, como presidente da junta, duas moções de censura.

Por duas vezes, Rui Rio gritou o nome de Vladimiro Feliz para a Câmara do Porto. Homem de confiança do líder do PSD foi anunciado pela primeira vez em março. A cerimónia oficial aconteceu em maio.

No mesmo dia, Jerónimo de Sousa esteve na apresentação da experiente Ilda Figueiredo. Está pela segunda vez na corrida à Câmara do Porto.

O Bloco de Esquerda escolheu o sociólogo Sérgio Aires, de 52 anos, para tentar acabar com aquilo a que chama a "cidade-negócio" de Rui Moreira.

O Partido Popular Monárquico avança com Diogo Araújo Dantas.

André Eira é o nome lançado pelo Volt.